Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Привет. Меня начальник попросил найти компанию в Москве, которая предоставляет услуги по обеспечению пожарной безопасности. Решила написать вам и спросить, куда именно стоит заглянуть?
Re: Подскажите
Добрый день. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, только потом остановилась на одном из них. Не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от сообщения, тут https://kaska01.ru/ можно ознакомиться и заказать услуги по обеспечению пожарной безопасности. Хорошо, что в интернете вся полезная информация расписана, не обязательно лишний раз снова отправляться на поиски в интернет. Решила помочь вам и проконсультировать, потому что прекрасно понимаю, нужно обязательно в закладки браузера себе кидать такие ссылки на сайты, чтобы не пришлось потом, снова отправляться на поиски.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: klonik и 1 гость