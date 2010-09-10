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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 710 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » 58 минут назад Привет. Меня начальник попросил найти компанию в Москве, которая предоставляет услуги по обеспечению пожарной безопасности. Решила написать вам и спросить, куда именно стоит заглянуть? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 708 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » 21 минуту назад Добрый день. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, только потом остановилась на одном из них. Не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от сообщения, тут https://kaska01.ru/ можно ознакомиться и заказать услуги по обеспечению пожарной безопасности. Хорошо, что в интернете вся полезная информация расписана, не обязательно лишний раз снова отправляться на поиски в интернет. Решила помочь вам и проконсультировать, потому что прекрасно понимаю, нужно обязательно в закладки браузера себе кидать такие ссылки на сайты, чтобы не пришлось потом, снова отправляться на поиски. Вернуться к началу

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