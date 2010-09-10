Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 58 минут назад

Привет. Меня начальник попросил найти компанию в Москве, которая предоставляет услуги по обеспечению пожарной безопасности. Решила написать вам и спросить, куда именно стоит заглянуть?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 21 минуту назад

Добрый день. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, только потом остановилась на одном из них. Не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от сообщения, тут https://kaska01.ru/ можно ознакомиться и заказать услуги по обеспечению пожарной безопасности. Хорошо, что в интернете вся полезная информация расписана, не обязательно лишний раз снова отправляться на поиски в интернет. Решила помочь вам и проконсультировать, потому что прекрасно понимаю, нужно обязательно в закладки браузера себе кидать такие ссылки на сайты, чтобы не пришлось потом, снова отправляться на поиски.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: klonik и 1 гость