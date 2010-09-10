Сообщение zevc » 44 минуты назад

Здравствуйте, я ищу хороший ломбард, который поможет мне в получении денег под залог моего мобильного телефона. Я хочу получить выгодные условия займа и гарантию сохранности моего имущества. Так сложились обстоятельства. Если у кого-то есть опыт работы с ломбардами, которые предоставляют займы под залог электроники, поделитесь, пожалуйста, информацией.