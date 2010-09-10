Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Здравствуйте, я ищу хороший ломбард, который поможет мне в получении денег под залог моего мобильного телефона. Я хочу получить выгодные условия займа и гарантию сохранности моего имущества. Так сложились обстоятельства. Если у кого-то есть опыт работы с ломбардами, которые предоставляют займы под залог электроники, поделитесь, пожалуйста, информацией.
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