Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:19

Здравствуйте, я ищу хороший ломбард, который поможет мне в получении денег под залог моего мобильного телефона. Я хочу получить выгодные условия займа и гарантию сохранности моего имущества. Так сложились обстоятельства. Если у кого-то есть опыт работы с ломбардами, которые предоставляют займы под залог электроники, поделитесь, пожалуйста, информацией.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 709
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 00:08

Здравствуйте, я рекомендую обратиться в ломбард https://lombards.org/ . Они предоставляют выгодные условия займа под залог электроники, включая ноутбуки. Я обращалась в этот ломбард и была довольна качеством обслуживания и быстрой обработкой документов, для меня это было важно, чтобы процесс не затягивался. Кроме того, сотрудники ломбарда профессиональны и вежливы, всегда готовы помочь и ответить на все вопросы.
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