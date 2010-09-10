Геотермальные тепловые насосы: как определиться с выбором?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Геотермальные тепловые насосы: как определиться с выбором?

Сообщение klonik » Сегодня, 05:36

Геотермальные тепловые насосы: как определиться с выбором?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 711
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Геотермальные тепловые насосы: как определиться с выбором?

Сообщение zevc » Сегодня, 05:39

Тут вам не обойтись без советов от профессионалов, которые можете найти в статье https://viewangle.net/obshhestvo/geoter ... borom.html Очень хороший материал по этой теме, думаю все вопросы после прочтения сами собой отпадут)
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