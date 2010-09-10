Экскурсии
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Экскурсии
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, можно ли найти экскурсии для семей с детьми, чтобы их тоже заинтересовать и вовлечь в изучение новых мест?
Re: Экскурсии
Привет, Я заказывала экскурсию на сайте https://guidego.ru/ для моих друзей, которые приезжали ко мне в гости. Мы выбрали экскурсию по городу на яхте, и это было невероятно красиво! Мои друзья были очень впечатлены. Попробуйте и вы, думаю вашей семье очень понравится, дети будут в восторге. Это стоит того.
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