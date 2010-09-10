Экскурсии

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 713
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экскурсии

Сообщение zevc » Сегодня, 15:33

Доброго дня. Подскажите пожалуйста, можно ли найти экскурсии для семей с детьми, чтобы их тоже заинтересовать и вовлечь в изучение новых мест?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Экскурсии

Сообщение klonik » Сегодня, 15:44

Привет, Я заказывала экскурсию на сайте https://guidego.ru/ для моих друзей, которые приезжали ко мне в гости. Мы выбрали экскурсию по городу на яхте, и это было невероятно красиво! Мои друзья были очень впечатлены. Попробуйте и вы, думаю вашей семье очень понравится, дети будут в восторге. Это стоит того.
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