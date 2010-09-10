Сообщение klonik » Сегодня, 17:09

Девочки, всем привет! Я ищу интернет-магазины для покупки бытовых приборов. Моя старая плита сломалась, и мне нужна новая. Может кто-то знает проверенные магазины или сайты, где можно купить хорошие плиты по доступным ценам?