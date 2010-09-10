Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:09

Девочки, всем привет! Я ищу интернет-магазины для покупки бытовых приборов. Моя старая плита сломалась, и мне нужна новая. Может кто-то знает проверенные магазины или сайты, где можно купить хорошие плиты по доступным ценам?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 713
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:24

Здравствуйте, я недавно искала магазины для покупки новой плиты, и могу порекомендовать тебе сайт varka25.ru . Я нашла там широкий выбор плит разных ценовых категорий и с разными функциями, так что мне удалось подобрать оптимальный вариант под свои нужды. Кроме того, сервис на сайте очень удобный и интуитивно понятный, я без труда нашла нужную мне информацию о каждой модели. И что самое важное, доставка была быстрой и без задержек. Так что рекомендую обратить внимание на этот сайт, если ищешь качественную плиту по доступной цене.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей