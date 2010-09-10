Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Не подскажете, где можно купить бойлеры косвенного нагрева для моего бассейна? Спасибо заранее за помощь!
Re: Подскажите
Здравствуйте! Конечно, я могу порекомендовать вам сайт, на котором можно купить бойлеры косвенного нагрева для бассейна. Я сама обращалась на e-solarpower.ru , когда ремонтировала свой бассейн и искала качественное оборудование. Мне понравилось, что на сайте есть большой выбор бойлеров и другого оборудования для бассейнов различных размеров и типов. Также на сайте представлены товары от разных производителей, что позволяет выбрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество.
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