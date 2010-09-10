Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 715
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 17:39

Здравствуйте! Не подскажете, где можно купить бойлеры косвенного нагрева для моего бассейна? Спасибо заранее за помощь!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:23

Здравствуйте! Конечно, я могу порекомендовать вам сайт, на котором можно купить бойлеры косвенного нагрева для бассейна. Я сама обращалась на e-solarpower.ru , когда ремонтировала свой бассейн и искала качественное оборудование. Мне понравилось, что на сайте есть большой выбор бойлеров и другого оборудования для бассейнов различных размеров и типов. Также на сайте представлены товары от разных производителей, что позволяет выбрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество.
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