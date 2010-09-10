Перевозка лежачих больных
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Перевозка лежачих больных
Когда в семье есть больной человек, которому требуется экстренная госпитализация, это совершенно естественно, что родственники хотят уберечь его от ненужных волнений. Но к сожалению, не все родственники и друзья могут оказать такую необходимую услугу, как транспортировка лежачего больного.
Наиболее быстрый и популярный способ перевозки лежачего пациента - это воспользоваться услугами таксомотора. Но прежде чем сесть в машину, необходимо договориться о времени и месте посадки. Это очень важно, поскольку занос в машину и дальнейшее перемещение больного может произойти в любое время суток. Если это не единственная машина, которую вы решили использовать, то нужно заранее запросить разрешение на въезд.
При перевозке пациента должны присутствовать два человека. Ответственный за больного и водитель. Никто не должен садиться за руль в этот момент. Один должен держать в руках костыли, другую руку должен держать больной.
Особого внимания заслуживает непосредственно процесс погрузки, который осуществляется при помощи специальных носилок. Чтобы они смогли выдержать вес больного и обеспечить ему комфорт, сверху на них должны быть подставки.
Конечно, лучше всего обратиться к специалистам компании, которая занимается перевозкой лежачих пациентов. Но не всегда есть такая возможность. В таком случае, можно воспользоваться услугами частных перевозчиков, которые могут помочь. Однако, это не значит, что такие услуги будут стоить дешево.
Перевозка лежачих больных довольно сложный процесс, который требует максимального внимания. Особенно, если речь идет о специальных носилках, в которых больной нуждается не постоянно.
Тогда возникает вопрос: "Как сэкономить деньги?"
В этой ситуации идеально подойдет услуга "такси с сопровождающим". Таксисты организуют всю необходимую работу. Они посадят больного в машину. Проследят за тем, чтобы он сидел прямо. Согласуют время и место посадки. Заберут больного из больницы, проследят за его транспортировкой до места назначения.
На перевозку лежачих пассажиров стоимость зависит от типа автомобиля, который используется. Где-то нужен будет только универсал, а где-то обязательно будет нужен микроавтобус. Все будет зависеть от того, какой объем работы должна выполнять перевозка.
Наша компания "Помощь Костыля" предоставляет не только услуги по транспортировке лежачих людей, но и предоставляет полный спектр услуг, связанных с перевозкой такого рода
Наиболее быстрый и популярный способ перевозки лежачего пациента - это воспользоваться услугами таксомотора. Но прежде чем сесть в машину, необходимо договориться о времени и месте посадки. Это очень важно, поскольку занос в машину и дальнейшее перемещение больного может произойти в любое время суток. Если это не единственная машина, которую вы решили использовать, то нужно заранее запросить разрешение на въезд.
При перевозке пациента должны присутствовать два человека. Ответственный за больного и водитель. Никто не должен садиться за руль в этот момент. Один должен держать в руках костыли, другую руку должен держать больной.
Особого внимания заслуживает непосредственно процесс погрузки, который осуществляется при помощи специальных носилок. Чтобы они смогли выдержать вес больного и обеспечить ему комфорт, сверху на них должны быть подставки.
Конечно, лучше всего обратиться к специалистам компании, которая занимается перевозкой лежачих пациентов. Но не всегда есть такая возможность. В таком случае, можно воспользоваться услугами частных перевозчиков, которые могут помочь. Однако, это не значит, что такие услуги будут стоить дешево.
Перевозка лежачих больных довольно сложный процесс, который требует максимального внимания. Особенно, если речь идет о специальных носилках, в которых больной нуждается не постоянно.
Тогда возникает вопрос: "Как сэкономить деньги?"
В этой ситуации идеально подойдет услуга "такси с сопровождающим". Таксисты организуют всю необходимую работу. Они посадят больного в машину. Проследят за тем, чтобы он сидел прямо. Согласуют время и место посадки. Заберут больного из больницы, проследят за его транспортировкой до места назначения.
На перевозку лежачих пассажиров стоимость зависит от типа автомобиля, который используется. Где-то нужен будет только универсал, а где-то обязательно будет нужен микроавтобус. Все будет зависеть от того, какой объем работы должна выполнять перевозка.
Наша компания "Помощь Костыля" предоставляет не только услуги по транспортировке лежачих людей, но и предоставляет полный спектр услуг, связанных с перевозкой такого рода
1 сообщение • Страница 1 из 1
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