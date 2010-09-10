viktorcok писал(а): Когда в семье есть больной человек, которому требуется экстренная госпитализация, это совершенно естественно, что родственники хотят уберечь его от ненужных волнений. Но к сожалению, не все родственники и друзья могут оказать такую необходимую услугу, как транспортировка лежачего больного.

Наиболее быстрый и популярный способ перевозки лежачего пациента - это воспользоваться услугами таксомотора.