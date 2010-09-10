Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 716
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:46

Привет! Где можно найти качественные классические межкомнатные двери для моей квартиры? Нам нужны двери, которые подойдут к общему стилю помещения. Благодарю за помощь!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 716
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:21

Здравствуйте! На сайте https://portaprima.ru я нашла качественные классические межкомнатные двери для нашей квартиры. Мы решили обновить интерьер и выбрали двери, которые подходят к общему стилю помещения. Меня приятно удивило большое разнообразие моделей и отличное качество продукции. Также мне понравилось, что на сайте есть подробные описания каждой модели и возможность заказать замер и установку дверей на месте.
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