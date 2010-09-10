Подскажите
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Подскажите
Друзья, помогите советами. Какой сервис по размещению объявлений можно использовать? А то я всё никак не могу остановиться на одном сайте и вся надежда только на ваши комментарии и советы.
Re: Подскажите
Понимаю, сама просматривала отзывы и сравнивала разные площадки между собой. Могу посоветовать вам проверенную площадку, которая готова пойти навстречу и прийти на помощь. Viam.online сервис по размещению объявлений позволяет разместить услуги и товары на продажу или найти то, что вы планируете купить. Простой и удобный интерфейс, я буквально за пару минут освоилась и нашла работу мечты, ещё и удалённую. Так вот, нужно только немного усилий приложить и не расстраиваться, ваше обязательно найдётся.
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