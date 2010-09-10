Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 716
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 12:40

Друзья, помогите советами. Какой сервис по размещению объявлений можно использовать? А то я всё никак не могу остановиться на одном сайте и вся надежда только на ваши комментарии и советы.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 717
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:32

Понимаю, сама просматривала отзывы и сравнивала разные площадки между собой. Могу посоветовать вам проверенную площадку, которая готова пойти навстречу и прийти на помощь. Viam.online сервис по размещению объявлений позволяет разместить услуги и товары на продажу или найти то, что вы планируете купить. Простой и удобный интерфейс, я буквально за пару минут освоилась и нашла работу мечты, ещё и удалённую. Так вот, нужно только немного усилий приложить и не расстраиваться, ваше обязательно найдётся.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей