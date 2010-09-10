Кровать

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Кровать

Сообщение karina_bogdanova » 20 мар 2023, 04:35

Всем привет! Планирую купить кровать. Что можете посоветовать?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Кровать

Сообщение TanyaLoy » 20 мар 2023, 05:15

karina_bogdanova писал(а):Всем привет! Планирую купить кровать. Что можете посоветовать?


Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами интернет магазина divan. На сайте https://divan.com.ua/krovati/krovati-po ... rkov-kupit можете ознакомиться с полным ассортиментом кроватей и оформить заказ. Большой выбор, актуальное наличие, можно купить на оптимальных условиях.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Кровать

Сообщение Anthonn » Вчера, 21:59

Если хотите действительно уникальную кровать, современную, изысканную, то советую посмотреть каталог мебели из Европы http://gimo-it.ru/ Это элитная мебель, не всем по карману, но она стоит своих денег. У меня кровать производителя Sogni e Amore, из настоящего массива. Прочная, не скрипит ничего и подойдет к любому интерьеру.
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