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Anthonn Гость RZN.info Сообщения: 90 Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04 Re: Кровать Цитата Сообщение Anthonn » Вчера, 21:59 Если хотите действительно уникальную кровать, современную, изысканную, то советую посмотреть каталог мебели из Европы http://gimo-it.ru/ Это элитная мебель, не всем по карману, но она стоит своих денег. У меня кровать производителя Sogni e Amore, из настоящего массива. Прочная, не скрипит ничего и подойдет к любому интерьеру. Вернуться к началу

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