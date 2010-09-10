Промышленная очистка воды
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Промышленная очистка воды
Друзья, может кто в курсе, у нас накрылась промышленная очистка воды на предприятии, есть потребность в закупке оборудования и монтажа в большом объеме, кто с этим справится в Питере?
Re: Промышленная очистка воды
Загляните на sfilter.ru , там есть вся промышленная очистка воды, что только может понадобится на любом предприятии. Комплекс предоставляемых услуг данной компанией просто огромен. Они не только продают оборудование но и монтируют все под заказ, так что получите весь спектр услуг по хорошим ценикам.
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