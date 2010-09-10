Промышленная очистка воды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 719
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Промышленная очистка воды

Сообщение zevc » Сегодня, 18:03

Друзья, может кто в курсе, у нас накрылась промышленная очистка воды на предприятии, есть потребность в закупке оборудования и монтажа в большом объеме, кто с этим справится в Питере?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 717
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Промышленная очистка воды

Сообщение klonik » Сегодня, 19:08

Загляните на sfilter.ru , там есть вся промышленная очистка воды, что только может понадобится на любом предприятии. Комплекс предоставляемых услуг данной компанией просто огромен. Они не только продают оборудование но и монтируют все под заказ, так что получите весь спектр услуг по хорошим ценикам.
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