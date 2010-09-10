Корпоратив в Барнауле
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Корпоратив в Барнауле
В Барнауле открываем филиал своей компании. В честь этого события хотим устроить корпоратив. Где стоит заказать организацию такого мероприятия?
Re: Корпоратив в Барнауле
Радует, что помимо многочисленных закрытий предприятий и организаций, сокращения штатов, всё же есть и успешные компании, которые несмотря ни на что развиваются. Знаю, что это агентство занимается организаций и обслуживанием подобным мероприятий https://smg-event.ru/services. Обратитесь туда, подарите своим людям хороший праздник.
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