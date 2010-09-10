Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Ищу сайт, который поможет мне разобраться, как эмигрировать в США для старта бизнеса. Благодарю за любую подсказку!
Re: Подскажите
Привет! Рада, что ты ищешь информацию об эмиграции в США для старта бизнеса. Я могу порекомендовать тебе сайт иммиграция в США для успешных людей .Этот сайт содержит много полезной информации о программе иммиграции в США для предпринимателей, которые хотят начать бизнес в США. Ты найдешь там все необходимые сведения о требованиях и процедуре подачи заявки на эту программу.
На сайте также есть советы и рекомендации о том, как создать бизнес в США, а также о том, как получить все необходимые разрешения и лицензии для его запуска. Я думаю, что этот сайт будет для тебя очень полезным. Удачи в твоих планах!
На сайте также есть советы и рекомендации о том, как создать бизнес в США, а также о том, как получить все необходимые разрешения и лицензии для его запуска. Я думаю, что этот сайт будет для тебя очень полезным. Удачи в твоих планах!
2 сообщения • Страница 1 из 1
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