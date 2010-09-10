Где можно купить детскую обувь из экологически чистых материалов?
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Где можно купить детскую обувь из экологически чистых материалов?
Здравствуйте! Где можно купить детскую обувь из экологически чистых материалов? Заранее благодарю за ответ.
Re: Где можно купить детскую обувь из экологически чистых материалов?
Здравствуйте! Если вы ищете экологически чистую обувь для своего ребенка, то обратите внимание на интернет-магазин https://www.tapiboo.ru . Здесь вы найдете обувь из натуральных материалов, таких как кожа и текстиль, которые не наносят вреда здоровью ребенка и не вызывают аллергии. Более того магазин доставляет товар по всей России с примеркой. Хороших покупок!
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