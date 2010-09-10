Как получить одобрение по политическому убежищу
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Как получить одобрение по политическому убежищу
Приветствую! Я не знаю, с чего начать, чтобы получить политическое убежище в США. Можете подсказать, где я могу найти список требований и необходимых документов для подачи заявления? Я очень переживаю из-за политических преследований в моей стране и надеюсь, что с вашей помощью я смогу найти нужную информацию. Спасибо!
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