Как получить одобрение по политическому убежищу

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 723
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как получить одобрение по политическому убежищу

Сообщение zevc » Сегодня, 20:25

Приветствую! Я не знаю, с чего начать, чтобы получить политическое убежище в США. Можете подсказать, где я могу найти список требований и необходимых документов для подачи заявления? Я очень переживаю из-за политических преследований в моей стране и надеюсь, что с вашей помощью я смогу найти нужную информацию. Спасибо!
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