Сообщение zevc » Вчера, 20:25

Приветствую! Я не знаю, с чего начать, чтобы получить политическое убежище в США. Можете подсказать, где я могу найти список требований и необходимых документов для подачи заявления? Я очень переживаю из-за политических преследований в моей стране и надеюсь, что с вашей помощью я смогу найти нужную информацию. Спасибо!