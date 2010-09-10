Как получить одобрение по политическому убежищу
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Как получить одобрение по политическому убежищу
Приветствую! Я не знаю, с чего начать, чтобы получить политическое убежище в США. Можете подсказать, где я могу найти список требований и необходимых документов для подачи заявления? Я очень переживаю из-за политических преследований в моей стране и надеюсь, что с вашей помощью я смогу найти нужную информацию. Спасибо!
Re: Как получить одобрение по политическому убежищу
Привет! Получение политического убежища в США - это сложный и многотрудный процесс. Но вы уже на правильном пути, потому что задали правильный вопрос о том, как получить одобрение по политическому убежищу и где можно найти список требований и необходимых документов для подачи заявления. Я рекомендую вам обратиться на americaindetails.com, где вы найдете не только список необходимых документов, но и подробную информацию о процессе получения политического убежища в США. Этот сайт содержит всю необходимую информацию по каждому шагу, начиная от подготовки заявления и заканчивая прохождением интервью с иммиграционным офицером. Желаю вам удачи в этом важном деле!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя