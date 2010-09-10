Машина

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Машина

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:46

Разбила свою любимую машину в ДТП. Вот что с ней теперь делать? Ремонт очень дорогой.
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Машина

Сообщение Радищева » Сегодня, 10:22

Ну вариантов тогда не много. Лучший из них на мой взгляд это какой-либо выкуп авто после дтп в Москве наподобие https://buybuyavto.ru/ Добавите затем своих денег немножко и сможете купить совершенно новую машину. У меня брат им продал убитую в хлам так сказать Сузуки и ему хорошо еще заплатили.
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