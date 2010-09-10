Машина
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Машина
Разбила свою любимую машину в ДТП. Вот что с ней теперь делать? Ремонт очень дорогой.
Re: Машина
Ну вариантов тогда не много. Лучший из них на мой взгляд это какой-либо выкуп авто после дтп в Москве наподобие https://buybuyavto.ru/ Добавите затем своих денег немножко и сможете купить совершенно новую машину. У меня брат им продал убитую в хлам так сказать Сузуки и ему хорошо еще заплатили.
Re: Машина
Мне в наследство достался старый автомобиль от деда, иномарка, но уже побитая временем) Продавал долго, но никто не хотел покупать. Обратился в специализированную компанию по выкупу авто https://vykup-krym.com В течении нескольких часов получил деньги за машину, сумма более, чем привлекательная.
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