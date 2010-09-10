Сообщение klonik » Сегодня, 10:24

Расскажите, услугами, какой компании можно воспользоваться, чтобы купить газобетонные блоки в Ульяновске? Нужна доставка по адресу и желательно до конца марта, поэтому я решила написать вам и поинтересоваться.