Сообщение klonik » Сегодня, 12:08

Хочу открыть бизнес на Кипре, а точнее – для начала зарегистрировать компанию. Нужна консультация и помощь грамотных экспертов, что вы мне на это скажете? Буду благодарна за мнения со стороны.