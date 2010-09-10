Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:08

Хочу открыть бизнес на Кипре, а точнее – для начала зарегистрировать компанию. Нужна консультация и помощь грамотных экспертов, что вы мне на это скажете? Буду благодарна за мнения со стороны.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 7 минут назад

Понимаю вас, потому что сама просматривала разные сайты, а потом в какой-то момент остановилась на одной компании. Решила помочь советом, ссылку лучше себе в закладки сохранить, она ещё пригодится. Тут https://www.internationallegalbridge.co ... i-na-kipre есть возможность уже через несколько минут выбрать услугу и останется только подождать, пока эксперт выйдет на связь, чтобы разложить всю важную информацию буквально по полочкам, как это сделала я. Не забывайте сохранять себе номера телефонов, кстати – проще будет переписываться в одном из мессенджеров. Я обычно так и делаю, сразу задаю вопросы и вам советую поступать также.
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