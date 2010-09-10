Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Ищу надежного поставщика нефтяной химии для использования на своей работе. Можете порекомендовать интернет-магазин или компанию с широким ассортиментом продукции? Заранее благодарю!
Re: Подскажите
Здравствуйте! Я тоже была в похожей ситуации и нашла надежного поставщика нефтяной химии на сайте https://msk.poly-chem.ru/ . Они предлагают широкий ассортимент продукции высокого качества, а также доставку по всей России. Рекомендую обратиться к ним, не пожалеете!
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