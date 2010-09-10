Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 16:44

Добрый день! Ищу надежного поставщика нефтяной химии для использования на своей работе. Можете порекомендовать интернет-магазин или компанию с широким ассортиментом продукции? Заранее благодарю!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 729
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:01

Здравствуйте! Я тоже была в похожей ситуации и нашла надежного поставщика нефтяной химии на сайте https://msk.poly-chem.ru/ . Они предлагают широкий ассортимент продукции высокого качества, а также доставку по всей России. Рекомендую обратиться к ним, не пожалеете!
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