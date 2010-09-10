Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 17:19

Привет! Где я могу найти информацию о питомнике саженцев и растений в интернете? Нужен надежный и качественный поставщик для моего сада. Спасибо за любую помощь!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 729
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:26

Здравствуй! Если ты ищешь интернет-магазин саженцев , я могу порекомендовать посетить сайт "Зеленый Дворик", где есть широкий выбор товаров по хорошим ценам. Я не первый год там закупаюсь. Все устраивает , особенно цены. Надеюсь, это поможет тебе сделать правильный выбор. Спасибо за вопрос!
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