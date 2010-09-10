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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 729 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:14 Приветствую! Я тоже интересовалась этой темой, нашла сайт с информацией https://gladar.ru/ и поняла, что скорость обработки данных системой Gladar зависит от объема информации, которую необходимо обработать. В среднем, система может обрабатывать до 30-40 часов видеозаписей за одну ночь. Однако, это может изменяться в зависимости от настроек системы и ее конфигурации. Посмотрите там. Вернуться к началу

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