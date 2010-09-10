Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:16

Приветствую! Какова скорость обработки данных системой Gladar?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 729
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:14

Приветствую! Я тоже интересовалась этой темой, нашла сайт с информацией https://gladar.ru/ и поняла, что скорость обработки данных системой Gladar зависит от объема информации, которую необходимо обработать. В среднем, система может обрабатывать до 30-40 часов видеозаписей за одну ночь. Однако, это может изменяться в зависимости от настроек системы и ее конфигурации. Посмотрите там.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей