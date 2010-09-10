Подскажите
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Подскажите
Приветствую! Какова скорость обработки данных системой Gladar?
Re: Подскажите
Приветствую! Я тоже интересовалась этой темой, нашла сайт с информацией https://gladar.ru/ и поняла, что скорость обработки данных системой Gladar зависит от объема информации, которую необходимо обработать. В среднем, система может обрабатывать до 30-40 часов видеозаписей за одну ночь. Однако, это может изменяться в зависимости от настроек системы и ее конфигурации. Посмотрите там.
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