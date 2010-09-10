Подскажите
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Подскажите
Привет. Нужен совет, куда стоит заглянуть, чтобы выбрать и заказать инженерную доску из дуба? Я рассчитываю, что вы отпишетесь и проконсультируете меня. Как быть в такой ситуации? Заранее, спасибо.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я сама просматривала каталоги в интернете и сравнивала цены, а потом уже только сделала выбор в пользу одного магазина. Цены невысокие, есть возможность сразу купить всё необходимое. Инженерная доска из дуба вот тут https://www.mr-plintus.ru/injenernay-doska/dub-tree/ мне приглянулась и решила сформировать заявку на покупку. Хорошо, что ребята предлагают широкий выбор позиций в каталоге и можно остановиться на удобном способе оплаты и доставки. Не стесняйтесь задавать вопросы менеджеру, сотрудник обязательно придёт на помощь и поделится своими рекомендациями.
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