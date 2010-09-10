Сообщение zevc » Сегодня, 11:00

Привет. Нужен совет, куда стоит заглянуть, чтобы выбрать и заказать инженерную доску из дуба? Я рассчитываю, что вы отпишетесь и проконсультируете меня. Как быть в такой ситуации? Заранее, спасибо.