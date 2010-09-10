Стоматология

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 08:29

Привет! Ищу стоматологическую клинику для лечения зубов перед поездкой на море. Можете порекомендовать какую-то компанию или интернет-магазин с услугами стоматологии? Буду очень благодарна за помощь!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 731
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 08:41

Привет! Если вы ищете стоматологическую клинику для лечения зубов перед поездкой на море, то я бы порекомендовала обратить внимание на https://dent4dent.ru . Я сама там лечила и мне очень понравилась работа специалистов. Также они дают консультацию по уходу правильному выбору пасты и щеток.
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