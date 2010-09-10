Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 734
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:30

Приветствую! Мне нужен универсальный электронный динамометр для измерения различных физических параметров. Какой интернет-магазин посоветуете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 735
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:25

Привет! Если вы ищете универсальный электронный динамометр для измерения различных физических параметров, то я бы порекомендовала заглянуть на сайт dynamometer.su. Тут вы найдете широкий выбор динамометров разных типов и мощностей, которые подойдут для ваших задач.
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