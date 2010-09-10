Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте, где можно купить хорошую детскую кроватку? Ищу кроватку для двухмесячного ребенка, хочется приобрести что-то надежное и качественное. Спасибо!
Re: Подскажите
Здравствуйте! Я рекомендую глянуть тут . Они имеют широкий выбор детских кроваток, в том числе для новорожденных. Я сама покупала у них кроватку для моей маленькой дочки и была очень довольна качеством и ценой. Они также предлагают другие предметы мебели для детской комнаты, такие как комоды, шкафы и стулья. Рекомендую заглянуть на их сайт и выбрать подходящую кроватку для вашего малыша.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость