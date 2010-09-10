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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 734 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 19:47 Здравствуйте, где можно купить хорошую детскую кроватку? Ищу кроватку для двухмесячного ребенка, хочется приобрести что-то надежное и качественное. Спасибо! Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 735 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 21:00 Здравствуйте! Я рекомендую глянуть тут . Они имеют широкий выбор детских кроваток, в том числе для новорожденных. Я сама покупала у них кроватку для моей маленькой дочки и была очень довольна качеством и ценой. Они также предлагают другие предметы мебели для детской комнаты, такие как комоды, шкафы и стулья. Рекомендую заглянуть на их сайт и выбрать подходящую кроватку для вашего малыша. Вернуться к началу

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