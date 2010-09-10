Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 734
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:47

Здравствуйте, где можно купить хорошую детскую кроватку? Ищу кроватку для двухмесячного ребенка, хочется приобрести что-то надежное и качественное. Спасибо!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 735
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:00

Здравствуйте! Я рекомендую глянуть тут . Они имеют широкий выбор детских кроваток, в том числе для новорожденных. Я сама покупала у них кроватку для моей маленькой дочки и была очень довольна качеством и ценой. Они также предлагают другие предметы мебели для детской комнаты, такие как комоды, шкафы и стулья. Рекомендую заглянуть на их сайт и выбрать подходящую кроватку для вашего малыша.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость