Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Ноутбук выключается сам по себе и есть честно, то меня это каждый раз раздражает – постоянно не сохраняются документы. Помогите с выбором ремонтного сервиса для обращения в Самаре?
Re: Подскажите
Привет. Не расстраивайтесь, эту проблему легко решить – нужно вызвать мастера и он обязательно приедет, сделает диагностику и сообщит о стоимости ремонта. Порадовали демократичные цены на ремонт ноутбука и плюс ко всему – на сайте действительно много полезной информации размещено. Не обязательно лишний раз писать или же звонить, потому что все важные вопросы можно решить дистанционно. Рада, что нашла профессионалов своего дела и теперь, если снова возникнут проблемы с ноутом, буду им писать и спрашивать, когда смогут приехать и починить.
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