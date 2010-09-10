Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 734
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:14

Добрый день. Ноутбук выключается сам по себе и есть честно, то меня это каждый раз раздражает – постоянно не сохраняются документы. Помогите с выбором ремонтного сервиса для обращения в Самаре?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 735
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:15

Привет. Не расстраивайтесь, эту проблему легко решить – нужно вызвать мастера и он обязательно приедет, сделает диагностику и сообщит о стоимости ремонта. Порадовали демократичные цены на ремонт ноутбука и плюс ко всему – на сайте действительно много полезной информации размещено. Не обязательно лишний раз писать или же звонить, потому что все важные вопросы можно решить дистанционно. Рада, что нашла профессионалов своего дела и теперь, если снова возникнут проблемы с ноутом, буду им писать и спрашивать, когда смогут приехать и починить.
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