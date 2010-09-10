Сообщение klonik » Сегодня, 20:14

Добрый день. Ноутбук выключается сам по себе и есть честно, то меня это каждый раз раздражает – постоянно не сохраняются документы. Помогите с выбором ремонтного сервиса для обращения в Самаре?