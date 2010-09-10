Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 908
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 25 мар 2023, 20:14

Добрый день. Ноутбук выключается сам по себе и есть честно, то меня это каждый раз раздражает – постоянно не сохраняются документы. Помогите с выбором ремонтного сервиса для обращения в Самаре?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 909
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 25 мар 2023, 21:15

Привет. Не расстраивайтесь, эту проблему легко решить – нужно вызвать мастера и он обязательно приедет, сделает диагностику и сообщит о стоимости ремонта. Порадовали демократичные цены на ремонт ноутбука и плюс ко всему – на сайте действительно много полезной информации размещено. Не обязательно лишний раз писать или же звонить, потому что все важные вопросы можно решить дистанционно. Рада, что нашла профессионалов своего дела и теперь, если снова возникнут проблемы с ноутом, буду им писать и спрашивать, когда смогут приехать и починить.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Подскажите

Сообщение DenisKot » 48 минут назад

У меня всё со старым ноутом тоже так начиналось. После диагностики мастер посоветовал не ремонтировать его, а заниматься поиском достойной замены, так как ноутбуку больше десяти лет и вряд и его могут раскачать на продуктивную работу. Так и сделал. Нашёл неплохой по стоимости вариант на сайте acer россия. Ноутбуки марки Acer хорошие, по качеству я им точно на все сто процентов доверяю
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