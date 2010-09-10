Сообщение klonik » Сегодня, 11:39

Здравствуйте! Мне нужна ваша помощь в поиске магазина, где можно купить высококачественные изделия для бани из дерева. Я решила открыть собственную баню, и мне нужны качественные материалы для ее строительства. Буду благодарна за любую информацию!