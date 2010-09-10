Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 738
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:39

Здравствуйте! Мне нужна ваша помощь в поиске магазина, где можно купить высококачественные изделия для бани из дерева. Я решила открыть собственную баню, и мне нужны качественные материалы для ее строительства. Буду благодарна за любую информацию!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 738
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:20

Доброго дня. Если вы решили открыть собственную баню, то магазин https://barelwood.com/ - это именно то, что вам нужно. Они предлагают не только изделия для бани, но и материалы для ее строительства. Будь то брус, доски или другие материалы - в этом магазине вы найдете все необходимое для постройки качественной и уютной бани.
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