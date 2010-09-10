Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 738
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:08

Добрый день! Хочу купить дизельное топливо оптом для своей техники. Можете посоветовать надежного поставщика, у которого есть конкурентные цены и быстрая доставка? Заранее благодарю!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:45

Добрый день! Если вы ищете надежного поставщика дт оптом , обратите внимание на компанию "КиришНефтеПродукт". Они предлагают высокое качество топлива по конкурентным ценам и быструю доставку . Посмотрите их сайт.
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