Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:20

Здравствуйте! Можете порекомендовать место, где можно найти опытного ведущего на свадьбу в Санкт-Петербурге? Мы хотим, чтобы наша свадьба была яркой и запоминающейся, и нам нужен настоящий профессионал! Заранее благодарим за помощь!
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