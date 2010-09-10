Сообщение zevc » Сегодня, 12:20

Здравствуйте! Можете порекомендовать место, где можно найти опытного ведущего на свадьбу в Санкт-Петербурге? Мы хотим, чтобы наша свадьба была яркой и запоминающейся, и нам нужен настоящий профессионал! Заранее благодарим за помощь!