Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:20

Здравствуйте! Можете порекомендовать место, где можно найти опытного ведущего на свадьбу в Санкт-Петербурге? Мы хотим, чтобы наша свадьба была яркой и запоминающейся, и нам нужен настоящий профессионал! Заранее благодарим за помощь!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:08

Здравствуйте! Посмотрите на сайте https://petercharushin.ru/veduschiy-na-svadbu/ . Я правда искала ведущего на корпоратив, но думаю он взорвет вашу свадьбу! Очень классный ведущий. Он смогжет организовать вашу свадьбу на высшем уровне! Благодаря его таланту и опыту, ваша свадьба станет незабываемой!
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