Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Можете порекомендовать место, где можно найти опытного ведущего на свадьбу в Санкт-Петербурге? Мы хотим, чтобы наша свадьба была яркой и запоминающейся, и нам нужен настоящий профессионал! Заранее благодарим за помощь!
Re: Подскажите
Здравствуйте! Посмотрите на сайте https://petercharushin.ru/veduschiy-na-svadbu/ . Я правда искала ведущего на корпоратив, но думаю он взорвет вашу свадьбу! Очень классный ведущий. Он смогжет организовать вашу свадьбу на высшем уровне! Благодаря его таланту и опыту, ваша свадьба станет незабываемой!
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