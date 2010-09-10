Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:43

Привет! Я ищу хороший сайт для покупки кондиционера для нашей студии, потому что здесь очень жарко летом. Можете порекомендовать какой-нибудь надежный магазин? Заранее благодарю за помощь!
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