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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 742 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 12:43 Привет! Я ищу хороший сайт для покупки кондиционера для нашей студии, потому что здесь очень жарко летом. Можете порекомендовать какой-нибудь надежный магазин? Заранее благодарю за помощь! Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 742 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:54 Привет! Если вы ищете надежный магазин для покупки кондиционера для вашей студии, я могу порекомендовать кондиционеры gree . Я сама обращалась на этот сайт и приобрела кондиционер для своей студии, и могу с уверенностью сказать, что осталась очень довольна своей покупкой. У компании хорошие цены на качественные кондиционеры, а также быстрая доставка и отличный сервис. Не сомневайтесь, покупайте с уверенностью! Вернуться к началу

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