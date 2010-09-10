Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:02

Привет! Я ищу хороший сайт, где можно найти светильники для создания романтической атмосферы в спальне. Можете порекомендовать какой-нибудь? Заранее благодарю за помощь!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:31

Привет! Если ты хочешь создать романтическую атмосферу в спальне, то мне кажется, что светильники с диммируемым светом будут отличным выбором! Я нашла классный сайт с большим выбором таких светильников - https://svetoroom.ru/ . Надеюсь, что тебе понравится! Посмотри их каталоги. Там есть из чего выбрать.
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