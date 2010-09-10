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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 742 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 13:02 Привет! Я ищу хороший сайт, где можно найти светильники для создания романтической атмосферы в спальне. Можете порекомендовать какой-нибудь? Заранее благодарю за помощь! Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 742 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 17:31 Привет! Если ты хочешь создать романтическую атмосферу в спальне, то мне кажется, что светильники с диммируемым светом будут отличным выбором! Я нашла классный сайт с большим выбором таких светильников - https://svetoroom.ru/ . Надеюсь, что тебе понравится! Посмотри их каталоги. Там есть из чего выбрать. Вернуться к началу

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