Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Можете отписаться и проконсультировать меня, как проверить машину по ВИН коду? Эта услуга вообще платная или же нет? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я надеюсь, что вы поможете мне советами.
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