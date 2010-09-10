Подскажите
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Подскажите
Можете отписаться и проконсультировать меня, как проверить машину по ВИН коду? Эта услуга вообще платная или же нет? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я надеюсь, что вы поможете мне советами.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, только спустя время остановилась на одном из них. Всё просто, как только находишь одну проверенную площадку, уже не видишь дальше смысла продолжать вести поиски в онлайне. Доступна бесплатная проверка машины по ВИН и вы можете сделать это сидя на любимом диване в удобное время. Не нужно заказывать справки и заполнять анкеты, поэтому рекомендую вам в закладки браузера сохранить эту площадку, чтобы не пришлось потом, снова отправляться на поиски в интернет и начинать всё с начала. Решила, что обязательно отпишусь и помогу вам.
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