Сообщение klonik » Вчера, 19:36

Можете отписаться и проконсультировать меня, как проверить машину по ВИН коду? Эта услуга вообще платная или же нет? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я надеюсь, что вы поможете мне советами.