Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 744
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:36

Можете отписаться и проконсультировать меня, как проверить машину по ВИН коду? Эта услуга вообще платная или же нет? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я надеюсь, что вы поможете мне советами.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 745
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:26

Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, только спустя время остановилась на одном из них. Всё просто, как только находишь одну проверенную площадку, уже не видишь дальше смысла продолжать вести поиски в онлайне. Доступна бесплатная проверка машины по ВИН и вы можете сделать это сидя на любимом диване в удобное время. Не нужно заказывать справки и заполнять анкеты, поэтому рекомендую вам в закладки браузера сохранить эту площадку, чтобы не пришлось потом, снова отправляться на поиски в интернет и начинать всё с начала. Решила, что обязательно отпишусь и помогу вам.
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