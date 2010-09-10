Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Хочу узнать стоимость электромотоциклов и пока только решила ознакомиться с предложениями о сотрудничестве разных компаний. С чего начать? Буду благодарна за комментарии и от советов точно не откажусь.
Re: Подскажите
Привет. Мне приходилось бывать на вашем месте и поэтому, захотелось выступить экспертом и проконсультировать. Для начала, обязательно нужно не спеша и очень внимательно прогуляться по страницам каталога, только потом купить электротранспорт который дополнит вашу коллекцию. Порадовали невысокие цены, благодаря скидкам и специальным предложениям есть возможность сэкономить приличную сумму, и я всегда стараюсь сравнивать как минимум несколько моделей, только потом выбирать одну из них. И вам советую поступать также.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость