Сообщение klonik » Сегодня, 09:54

Привет! Я ищу место, где можно заказать зеркало большого размера для моей новой квартиры. Подскажите, где я могу найти производителя с хорошей репутацией и разумными ценами? Большое спасибо за любую информацию!