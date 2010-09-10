Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 744
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:54

Привет! Я ищу место, где можно заказать зеркало большого размера для моей новой квартиры. Подскажите, где я могу найти производителя с хорошей репутацией и разумными ценами? Большое спасибо за любую информацию!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 744
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 25 минут назад

Привет! Конечно, я могу помочь вам с поиском производителя зеркал большого размера. Рекомендую обратиться в компанию https://real-steklo.ru которая специализируется на изготовлении зеркал различных размеров и форм. На их сайте вы можете ознакомиться с ассортиментом и связаться с ними для уточнения деталей заказа. Цены у них разумные, а качество работ высокое.
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